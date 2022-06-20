Представители Подмосковья и Калининградской области обсудили опыт содержания дворов

В рамках обмена опытом о том, как правильно содержать дворы, подмосковный ГУСТ посетил Калининград. Делегацию возглавляла руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Состоялась продуктивная встреча с представителями правительства Калининградской области.

В рамках обмена опытом по содержанию и благоустройству дворовых территорий руководящий состав ГУСТ посетил Калининград генеральный директор СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Туркин О.А., заместитель министра регионального контроля (надзора) Калининградской области Кузнецова М.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Васюнина В.С., заместитель главы администрации ГО «Город Калининград» Шлыков И.Н., и другие.

Как рассказала Светлана Аипова, обсуждалась такая важная тема, как контроль управляющих компаний за содержанием придомовых территорий и привлечение к административной ответственности за все нарушения. Также обсуждались способы контроля за системой обращения отходов и постоянная организация вывоза отходов из дворовых территорий. В целом на повестке достаточно остро стояли все вопросы уборки.

Одной из самых главных тем обсуждения стали результаты поездок по дворовым территориям. В Калининграде рассказали ГУСТ о том, как формируется комфортная городская среда в городе Зеленоградск.

Светлана Аипова отметила, что коллегам удалось соединить работу различных ведомств. В том числе тех, которые занимаются капитальным ремонтом домов, заменой различных сетей и благоустройством.

Представители Калининграда отметили, что в Подмосковье действуют очень результативные законодательные инструменты в сфере чистоты и порядка. Они отметили те позиции, которые хотелось бы перенять в опыт регионального законодательства.