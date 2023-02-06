Подмосковье 06 февраля 2023, 13:13 Представители ООН посетили пункт временного пребывания жителей Донбасса под Волоколамском

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская побывала в пункте временного размещения жителей Донбасса в Волоколамске. Вместе с ней условия жизни людей оценили сотрудники управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.

Делегация навестила жителей Донбасса в пункте временного размещения, который организован на базе детского оздоровительного лагеря имени 28 героев-панфиловцев. Здесь живут 108 человек, из них 43 ребенка.

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«Важно, что люди довольны условиями проживания. Им оказывают всю необходимую помощь и поддержку, в том числе содействие в трудоустройстве и материальном обеспечении», — отметила Ирина Фаевская.

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К услугам жителей Донбасса два спальных корпуса на 120 человек каждый. Есть актовый и спортивный залы, круглосуточный медпункт с лекарствами. Есть даже палата для стационарного лечения больных, если такие услуги понадобятся. Осмотры пребывающих регулярно проводят сотрудники местной больницы.

Дети ходят в школы, куда их отвозит трансфер. Некоторые получают индивидуальное образование прямо в пункте временного пребывания. Дошколята посещают детский сад, где работают волонтеры.

Трое жителей Донбасса устроены на работу в пункт временного пребывания, еще 14 человек трудоустроили в других организациях городского округа. Информация об открытых вакансиях регулярно обновляется на стендах.

Во время визита люди смогли получить правовые консультации по вопросам миграционного и жилищного законодательства, социального и медицинского обеспечения.

В конце января губернатор Андрей Воробьев поблагодарил главу Клина за доставку гумпомощи военнослужащим. Алена Сокольская вернулась из зоны СВО, куда приезжала, чтобы передать бойцам собранные волонтерами предметы одежды и быта, продукты и медикаменты.