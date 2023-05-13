Подмосковье 13 мая 2023, 14:32 Представители окружного управления соцразвития навестили сироту из Истры Министерство социального развития Московской области

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Сотрудники окружного управления социального развития № 2 навестили жителя Истры, сироту Алексея, который получил квартиру в 2018 году, сообщила пресс-служба Минсоцразвития Московской области. Молодой человек получил профессию техника по производству летательных аппаратов и работы фрезеровщиком в Специальном конструкторском бюро часовых механизмов.

Ежегодно в Истре жилплощадь получают порядка 20 воспитанников детских домов. После вступления в самостоятельную жизнь молодые люди учатся оплачивать коммунальные услуги, следить за чистотой помещения, грамотно тратить заработанные деньги, планировать досуг, покупки и добиваться успехов в профессиональной сфере.

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При предоставлении жилья с ребятами заключаются договоры найма сроком на пять лет. Это оптимальный период для того, чтобы ребенок приспособился к самостоятельной жизни и научился разбираться в жилищных вопросах.

Как отметили в ведомстве, в 2023 году в Истре планируется перезаключить 13 договоров, 9 из них уже подписаны. Все молодые люди работают, не имеют долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и ведут здоровый и активный образ жизни. Некоторые ребята создали семьи и стали родителями.

Перед заключением договора специалисты окружного управления и администрации выезжают по месту жительства ребят, обследуют жилищно-бытовые условия, собирают информацию о работе, увлечениях, окружении и планах на будущее.

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