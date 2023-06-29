Подмосковье 29 июня 2023, 12:22 Представители общественных организаций и участники СВО смогут избираться в молодежный парламент Подмосковья

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Мособлдума приняла закон, по которому представители общественных объединений и участники СВО смогут избираться в областной молодежный парламент. Это позволит расширить направление деятельности ведомства и внести больший вклад в социально-экономическую и культурную жизнь региона.

Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, принятый закон позволит привлечь молодежь к принятию важных решений по развитию малой родины и даст ей опыт общественно-политической работы.

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«Считаю правильным включать в состав регионального молодежного парламента разных представителей: молодых специалистов и студентов, спортсменов и предпринимателей, лидеров молодежных объединений и институтов самоуправления, волонтеров», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей бойцов СВО в летнем лагере. «Литвиново» в Наро-Фоминске приняло уже около 300 ребят.

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