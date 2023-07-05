Подмосковье 05 июля 2023, 20:18 Представители Общественной палаты Подмосковья рассказали о работе предвыборных муниципальных фильтров РИА «Новости»

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Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Общественная палата Московской области проводит активную подготовку к выборам. Специалисты отбирают независимых наблюдателей и организовывают муниципальный фильтр — сбор подписей депутатов органов местного самоуправления в поддержку кандидатов на пост губернатора Подмосковья. Председатель комиссии Общественной палаты Московской области по поддержке СО НКО Евгений Арсентьев и зампред региональной ОП Петр Ульянов рассказали «360» о работе фильтров и процессах в рамках выборов.

«Наша цель — большой общественный контроль по выборному и предвыборному процессу. У нас сложились очень добрые, деловые и конструктивные отношения с избиркомом Московской области. Я хочу сказать, что работа избиркома в предвыборный период выстроена четко. Мы постоянно обмениваемся информацией и знаем о том, что ряд кандидатов от разных политических партий уже выдвинули свои кандидатуры», — поделился Евгений Арсентьев.

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Как отметил зампред Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов, муниципальный фильтр установлен законодательством Российской Федерации. Перед подачей документов на регистрацию в выборах кандидату необходимо получить поддержку от депутатов, которые также имеют доверие избирателей.

Стать наблюдателем на выборах может любой желающий. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Общественную палату. Будущие специалисты проходят обучающие семинары и сдают экзамены на знание азов законодательного права, золотого стандарта наблюдателей и кодекса этики. Задача независимых наблюдателей заключается в своевременном информировании о ходе выборов от начала и до конца, в том числе и о зафиксированных нарушениях.

«Общественная палата Московской области создала штаб наблюдения за подготовкой к выборам, он будет работать и непосредственно в день голосования. Есть различные направления, которые присутствуют в штабе, и по ним будет вестись работа, охватывающая все аспекты избирательной кампании», — подчеркнул Петр Ульянов.

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