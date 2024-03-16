Подмосковье 16 марта 2024, 19:03 Представители Общественной палаты Мытищ вошли в состав общественных наблюдателей в Одинцове

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Представители Общественной палаты городского округа Мытищи принимают активное участие в работе центра общественного наблюдения за выборами президента Российской Федерации, расположенного в Одинцово. Работа ведется второй день подряд.

Заместитель председателя муниципальной Общественной палаты Елена Сюмак напомнила, что Подмосковье может похвастаться одним из наиболее современных и хорошо оснащенных центров общественного наблюдения в стране.

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«В центре обустроена видеостена высокой четкости. На нее выводят трансляции с видеокамер с разных избирательных участков. Контроль за голосованием идет круглосуточно и на высоком уровне. Важная задача — провести выборы открыто, гласно и в соответствии с законодательством РФ», — отметила заместитель председателя муниципальной Общественной палаты Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в области пройдут масленичные программы.

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