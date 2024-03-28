28 марта 2024, 10:44
Представители общественного совета при ОМВД России проверили работу дежурной части в Ступине
Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Ступине. В ее рамках представители общественного совета при ОМВД России проверили работу дежурной части.
Общественники ознакомились с оснащенностью подразделения, наличием и функционированием камер системы «Безопасный регион», а также с условиями несения службы сотрудниками полиции.
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Особое внимание инспекторы уделили приему и рассмотрению заявлений от граждан как по телефону, так и при личном обращении.
По итогам проверки члены Общественного совета положительно оценили работу полицейских.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ступино
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