Подмосковье 28 марта 2024, 10:44 Представители общественного совета при ОМВД России проверили работу дежурной части в Ступине Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Ступине. В ее рамках представители общественного совета при ОМВД России проверили работу дежурной части.

Общественники ознакомились с оснащенностью подразделения, наличием и функционированием камер системы «Безопасный регион», а также с условиями несения службы сотрудниками полиции.

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Особое внимание инспекторы уделили приему и рассмотрению заявлений от граждан как по телефону, так и при личном обращении.

По итогам проверки члены Общественного совета положительно оценили работу полицейских.

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