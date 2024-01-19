Подмосковье 19 января 2024, 13:09 Представители НИКИ детства и института Вельтищева наметили планы сотрудничества на год НИКИ детства

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Заседание Совета молодых ученых и Союза молодых врачей НИКИ детства с Обществом молодых ученых НИКИ педиатрии имени Вельтищева состоялось в Москве. На встрече специалисты обсудили вопросы взаимодействия в 2024 году.

«Институт Вельтищева входит в консорциум „5П Детская медицина“, и мы являемся с ними партнерами, поэтому, прежде всего, обсудили наши партнерские отношения, и то, как мы могли бы еще сотрудничать более активно и тесно», — отметила старший научный сотрудник отдела наследственных и метаболических болезней Татьяна Киян.

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Медики также подняли вопрос подготовки и проведения всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина».

Встреча прошла в гибридном формате — очно и онлайн. На заседании также провели конференцию «Современный взгляд на доказательную медицину» и мастер-класс по созданию презентаций в PowerPoint.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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