Подмосковье 22 мая 2023, 18:10 Представители МСП Подмосковья смогут подать заявки на субсидии с 1 июня Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться мерами поддержки от региона. Первые конкурсные отборы начнутся 1 июня. Претендовать на финансовую поддержку могут бизнесмены, ведущие свою деятельность и зарегистрированные на территории Московской области.

«Среди субъектов РФ Московская область традиционно становится одним из лидеров по поддержке бизнеса. И в этом году мы ожидаем стабильный рост интереса представителей МСП к доступным мерам поддержки», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Подмосковные предприниматели смогут компенсировать до 50% средств, затраченных на приобретение и лизинг оборудования. Однако сумма не должна превышать пяти миллионов рублей.

Кроме того, 1 июня откроется прием заявок на участие в конкурсе на получение субсидии на маркетплейсы — ее максимальный размер составит 500 тысяч рублей. В первый день лета также стартует прием заявок на участие в конкурсе субсидий для бизнеса, работающего по франшизе.

С 1 сентября предприниматели смогут получить субсидию на возмещение до 20% от фактически произведенных затрат по закупке оборудования. Максимальный размер субсидии составит десять миллионов рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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