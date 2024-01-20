Подмосковье 20 января 2024, 16:16 Представители «Мособлпожспаса» предостерегли от катания со стихийных горок ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование у снежных склонов на территории Московской области. Они предостерегли местных жителей и любителей активного отдыха от катания со стихийных горок, поскольку это занятие может представлять опасность для жизни и здоровья.

Как сообщил заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, уже несколько месяцев работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят патрулирование территории Подмосковья, где расположены естественные снежные возвышенности, которые люди используют в качестве необорудованных горок.

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«Работники подразделений рекомендовали не оставлять без присмотра ребенка в толпе на склоне и следить за тем, чтобы горка соответствовала мерам безопасности. Специалисты напомнили, что на склоне не должно быть ям, трамплинов, камней, деревьев, ограждений или бытового мусора, а сам спуск не должен выходить на железнодорожные пути, замерзшие водоемы или автомобильные дороги, где за пару секунд можно оказаться под колесами машины», — указал Игорь Сорокин.

Кроме того, спасатели напомнили, что стоит избегать скатывания с горок на корточках, ногах или животе, чтобы предотвратить несчастные случаи. Игорь Сорокин добавил, что соблюдение этих простых правил позволит сделать катание со склонов безопасным и веселым для всех, включая детей.

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