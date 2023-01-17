Подмосковье 17 января 2023, 15:59 Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону

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Бадминтонисты из Подмосковья выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях «Новогодний волан» в Раменском. В соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из 12 субъектов России. Московскую область на соревнованиях среди взрослых представляли 54 человека.

Подмосковные спортсмены заняли все ступени пьедестала по итогам соревнований мужского парного разряда. Егор Борисов и Георгий Лебедев завоевали золото, Артур Печенкин в паре с москвичом Максимом Оглоблиным забрали золото, а Глеб Степаков и Владислав Добычкин взяли бронзу.

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Кроме того, Егор Борисов вместе с Екатериной Мальковой выиграли в смешанном парном разряде. В этой же дисциплине третье место заняли Артур Печенкин и Глеб Степаков с партнерами из Москвы и Санкт-Петербурга.

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В женском одиночном разряде бронзовую медаль завоевала Алина Бусыгина.

В рамках турнира Национальная федерация бадминтона России попросила художницу из Москвы Марию Суворову создать серию графических работ на тему «Зима и бадминтон». Произведения украсили один из холлов дворца спорта «Борисоглебский».

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