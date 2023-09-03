Подмосковье 03 сентября 2023, 06:00 Представители министерств Подмосковья и ДНР договорились о совместном развитии молодежных движений Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО / министерство информационных и социальных коммуникаций МО

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Советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков встретился с министром молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым. Они обсудили сотрудничество молодежных организаций в рамках проекта «Доброе дело».

«Волонтеры Подмосковья доставляют необходимую помощь для наших бойцов, студенты РСО помогают в восстановлении социально значимых объектов, активисты поискового движения тоже встречаются с коллегами из ДНР, делятся опытом с местными отрядами. Также налажена коммуникация по линии Юнармии», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.

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Сейчас в регионе более двух миллионов молодых людей, работают свыше 400 молодежных организаций.

«Мы знаем, что молодежь Подмосковья активно помогает, и мы очень благодарны за это. Понимаем, с какими трудностями ребята могут сталкиваться в Новоазовском и Тельмановском районах, подшефных Московской области — мы готовы оказывать поддержку. В Донецке открыто представительство движения „Волонтеры Подмосковья“», — заявил Макаров.

В апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева в регионе стартовала акция «Доброе Дело».

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