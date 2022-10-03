Эксперты из Подмосковья вошли в состав жюри всероссийского конкурса по IT | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Эксперты из Подмосковья вошли в состав жюри всероссийского конкурса по IT

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Команда Мингосуправления Подмосковья войдет в состав жюри финала всероссийского конкурса. Специалисты оценят региональные проекты цифровизации экономики, рассказали в пресс-службе ведомства.

Конкурс пройдет в рамках форума «Проф-IT» 3–4 октября в Санкт-Петербурге. В состав жюри вошли директор IT-компании Maximum Александр Степанов, первый замдиректора «ЦРЦТ» Анна Чеботарь и замдиректора «МОЦ ИКТ» Илья Гиренко. Как отметила глава Мингосуправления Надежда Куртяник, ведомство постоянно работает над цифровизацией и охотно делится опытом с другими регионами.

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«Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы обмениваться опытом с коллегами из других субъектов РФ, а также оценивать лучшие региональные практики, в том числе в рамках всероссийских конкурсов», — сказала она.

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Форум «Проф-IT» проходит ежегодно с 2013 года. В этом году его темой стала цифровизация разных сфер экономики, импортозамещение, информационная безопасность и развитие системы оказания госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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