Представители Mercedes-Benz проведут занятие для посетителей детского центра «Экспонариум» в «Новом Иерусалиме» 29 мая

Сотрудники завода Mercedes-Benz проведут интерактивное занятие для посетителей детского центра «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе музейно-выставочного комплекса.

Представители Mercedes расскажут о важных этапах производства автомобилей, о работе каждого цеха и своих повседневных обязанностях. Посетители детского центра «Экспонариум» познакомятся с историей бренда, узнают множество интересных фактов о создании автомобилей, а также смогут рассмотреть и изучить некоторые детали машин.

Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» открылся 3 апреля 2019 года. Завод производит четыре модели автомобилей: Mercedes-Benz E-Класса и внедорожники Mercedes-Benz GLC, GLE и GLS. На заводе работают высококвалифицированные специалисты, которые проходили подготовку на международных заводах Mercedes-Benz. Всего на производстве и в офисе заняты более тысячи человек.

Детский центр «Экспонариум» в музее «Новый Иерусалим» открылся в начале 2020 года. Пространство имеет несколько тематических зон со множеством интерактивных элементов, где маленьким посетителям и их родителям в увлекательной форме рассказывается о природе, архитектуре, культуре, технике, а также традициях, быте и выдающихся людях Подмосковья.

Занятие пройдет 29 мая, начало в 12:00. Ранее стало известно, что фильмы внеконкурсной программы фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» покажут на площадках «Кинопарка» и «Кинопаркинга» в Павловском Посаде с 26 по 30 мая.