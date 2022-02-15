Представители ГЖИ проверили работу коммунальщиков в Солнечногорске

Госжилинспекция устроила тотальную проверку работ по уборке крыш от снега в Солнечногорске. Искали наледь и сосульки — именно они вошли в топ жалоб на «Доброделе». Хотя округ ежедневно убирают более 80 спецрабочих и техника, этого недостаточно — заключили проверяющие.

Источник фото: телеканал «360»

«Ситуация не критична, она контролируемая. Единственное, как основной из недостатков — это то, что управляющая организация не в полной мере привлекает силы и средства, которые необходимы для уборки кровель. Необходимо увеличить количество бригад работающих, количество техники, ну и уделить этому больше времени», — сказал замруководителя Госжилинспекции Подмосковья Эдуард Сущенко.

Источник фото: телеканал «360»

Техника в собственности есть не у всех, но это проблемы исключительно управляющих компаний. Можно звать подрядчиков — это не возбраняется, главное — вовремя. В Солнечногорске проверили жилые дома под управлением УК «Креатив» и «Пик Комфорт». На них поступает много жалоб от жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«ГЖИ Московской области выписало несколько предписаний управляющим компаниям по тем многоквартирным домам, где была проведена проверка. Такие инспекции будут проходить каждый день», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на территории городского округа работают 37 управляющих компаний, которые обслуживают 1187 многоквартирных домов. Общая площадь кровель составляет более 976 тысяч квадратных метров. Каждая УК должна качественно и своевременно выполнять свою работу, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной, удобной, а главное — безопасной.