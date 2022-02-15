Представители ГЖИ проверили работу коммунальщиков в Солнечногорске
Госжилинспекция устроила тотальную проверку работ по уборке крыш от снега в Солнечногорске. Искали наледь и сосульки — именно они вошли в топ жалоб на «Доброделе». Хотя округ ежедневно убирают более 80 спецрабочих и техника, этого недостаточно — заключили проверяющие.
«Ситуация не критична, она контролируемая. Единственное, как основной из недостатков — это то, что управляющая организация не в полной мере привлекает силы и средства, которые необходимы для уборки кровель. Необходимо увеличить количество бригад работающих, количество техники, ну и уделить этому больше времени», — сказал замруководителя Госжилинспекции Подмосковья Эдуард Сущенко.
Техника в собственности есть не у всех, но это проблемы исключительно управляющих компаний. Можно звать подрядчиков — это не возбраняется, главное — вовремя. В Солнечногорске проверили жилые дома под управлением УК «Креатив» и «Пик Комфорт». На них поступает много жалоб от жителей.
«ГЖИ Московской области выписало несколько предписаний управляющим компаниям по тем многоквартирным домам, где была проведена проверка. Такие инспекции будут проходить каждый день», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.
Сейчас на территории городского округа работают 37 управляющих компаний, которые обслуживают 1187 многоквартирных домов. Общая площадь кровель составляет более 976 тысяч квадратных метров. Каждая УК должна качественно и своевременно выполнять свою работу, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной, удобной, а главное — безопасной.