Подмосковье 03 апреля 2023, 15:41 Представители фарминдустрии из Турции посетили медицинский кластер в Дубне Министерства инвестиций

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Развитие экспорта и импорта медицинских товаров обсудили с партнерами из Турции в особой экономической зоне «Дубна». Резиденты медико-технического кластера Подмосковья налаживают связи с фармацевтическими компаниями Анкары.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что с визитом в Дубну приехали резиденты индустриального парка OSTIM из Анкары. В онлайн формате к ним подключились представители турецких фирм, также заинтересованные в сотрудничестве с подмосковными компаниями.

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Медико-технический кластер Московской области (МТК МО) обеспечивает более 10% производства медицинской продукции в России и объединяет свыше 50 организаций, большая часть которых расположена в ОЭЗ «Дубна». Двустороннее взаимодействие с Турцией предполагает развитие экспорта и импорта медицинских изделий, высокотехнологичного оборудования, фармацевтической продукции, совместную научно-техническую деятельность. В числе участников встречи были компании «Алтегра», «Нордавинд», «РадиусМед» и другие.

Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.