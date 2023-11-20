Подмосковье 20 ноября 2023, 14:04 Представители «Единой России» поздравили демобилизованного участника СВО из Дзержинского с днем рождения Марат Алиев

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Депутат Московской областной думы Владимир Жук, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Шелухин, а также молодогвардейцы поздравили демобилизованного участника СВО Дмитрия Егоровича с днем рождения. Они также вручили памятные подарки и продуктовые наборы.

Житель Дзержинского Дмитрий Егорович — ветеран боевых действий с 2004 года. После начала СВО он отправился на фронт и встал на защиту своей страны. Однако осенью прошлого года получил серьезное ранение и в начале 2023-го был демобилизован.

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«Мы гордимся вашим подвигом и от всей души поздравляем вас с днем рождения!» — обратился к имениннику Владимир Шелухин.

Он подчеркнул, что Дмитрий Егорович является достойным примером для подражания, и пожелал ему скорейшего выздоровления, благополучия и бодрости духа.

Представители партии «Единая Россия» вручили семье бойца памятные подарки, продуктовые наборы и сладости к чаю.

Отметим, что на сегодняшний день Дмитрий Егорович продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. Вместе с женой они активно собирают гуманитарные грузы и отправляют их в зону ведения боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Его участники оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

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