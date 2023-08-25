Подмосковье 25 августа 2023, 14:09 Представители «Активного долголетия» из 5 округов Подмосковья поучаствовали в турнире по теннису Министерство социального развития Московской области

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Представители движения «Активное долголетие» из пяти округов Московской области поучаствовали во втором этапе областного турнира по настольному теннису. Это активисты из Можайска, Рузы, Наро-Фоминска, Волоколамска и Лотошина, сообщили в министерстве социального развития региона.

Соревнования провели на базе дворца спорта «Лама» в Волоколамске. На открытии всех поприветствовала директор комплексного центра «Волоколамский» Татьяна Яковлева.

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«Волонтеры-молодогвардейцы подготовили и провели для всех присутствующих спортивно-танцевальную разминку в виде флешмоба, а юные гимнастки, воспитанницы тренера Анастасии Соловьевой», — уточнили в ведомстве.

В итоге лучшей стала команда из Рузы, вторыми оказались представители из Лотошина, а третьими — из Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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