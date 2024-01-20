Подмосковье 20 января 2024, 16:07 Представители администрации Воскресенска встретились с жителями поселка имени Цюрупы Телеканал «360»

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Глава муниципалитета Алексей Малкин провел выездную встречу с жителями поселка имени Цюрупы. Она состоялась в местном доме культуры.

Участники задали вопросы специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний. На встречу приехал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

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В рамках мероприятия также были затронуты вопросы благоустройства и социальной сферы. Жители обращались по теме очистки дорог от снега, уличного освещения, отопления, уборки, водоснабжения и медицинского обслуживания. Все обращения были зафиксированы и взяты в работу.

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