20 января 2024, 16:07
Представители администрации Воскресенска встретились с жителями поселка имени Цюрупы
Глава муниципалитета Алексей Малкин провел выездную встречу с жителями поселка имени Цюрупы. Она состоялась в местном доме культуры.
Участники задали вопросы специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний. На встречу приехал депутат Государственной думы Никита Чаплин.
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В рамках мероприятия также были затронуты вопросы благоустройства и социальной сферы. Жители обращались по теме очистки дорог от снега, уличного освещения, отопления, уборки, водоснабжения и медицинского обслуживания. Все обращения были зафиксированы и взяты в работу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в Московской области.
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Благоустройство
Воскресенск
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