Подмосковье 10 мая 2023, 20:31 Представители администрации Солнечногорска посетили Луганск

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Представители Солнечногорской администрации посетили Луганск. Глава округа Константин Михальков обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству с руководителем местного муниципалитета Манолисом Пилавовым.

« <…> Республики с 2014 года находились в беспрецедентных условиях. Для них сейчас важны новые интеграции в территорию Российской Федерации. Наши сотрудники окажут совет там, где он потребуется, для того, чтобы были более сглаженные углы в части интеграции», — поделился Михальков.

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Делегация также посетила местные учебные заведения. Вечерняя школа в Луганске на протяжении нескольких месяцев находится на попечении Солнечногорска. Представители Подмосковья передали городу ноутбук, принтер, проектор и канцелярские принадлежности.

Футбольная академия «Заря» получила от солнечногорской администрации подарок в виде клубного автобуса. Транспорт предоставило агропромышленное предприятие «Флок».

Кроме того, делегация навестила российских солдат в зоне СВО, где сражаются много бойцов из Солнечногорска. Военнослужащие получили гуманитарную помощь, поздравления с Днем Победы и благодарности за службу.

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