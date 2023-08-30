Подмосковье 30 августа 2023, 17:29 Представители 173 участковых избирательных комиссий прошли обучение в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Выборы губернатора Подмосковья пройдут с 8 по10 сентября. Сейчас в Одинцове ведется подготовка членов 173 участковых избирательных комиссий. Они изучают порядок действий в дни голосования, узнают, как проверить оборудование и подготовить помещения и документацию.

Проверить качество полученных знаний члены комиссий смогут с помощью специального электронного тестирования. Если оно будет пройдено успешно, им выдадут именной сертификат.

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«Мы провели в округе большое обучающее мероприятие, на котором были приглашены и участвовали представители всех 173 участковых избирательных комиссий Одинцовского городского округа. В этом мероприятии принимали участие председатели, заместители председателей и секретари участковых комиссий», — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Александр Игнатов.

Также активно готовятся наблюдатели, которые будут работать на участках в Единый день голосования. За легитимностью избирательного процесса будут следить представители Общественной палаты Московской области.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева.

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