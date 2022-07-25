Представителей торговли из Подмосковья пригласили на бесплатный форум в Светлогорске

Межрегиональный форум «Дни ритейла на Балтике» пройдет с 18 по 19 августа в городе Светлогорске. Событие объединит лидеров ритейла Северо-Западного федерального округа.

Более 20 экспертных и аналитических сессий пройдет в рамках форума «Дни ритейла на Балтике». Представители власти и торговли, руководители отраслевых союзов, поставщики и эксперты обсудят тренды современного потребительского рынка и обменяются практиками работы в условиях новой реальности.

Организаторы приготовили для партнеров форума интересные условиях участия. Можно будет подготовить брендированный стенд и представить коллегам образцы своей продукции. Можно будет показать видео о компании или вложить буклет с информацией в портфель участника.

Форум пройдет в городе Светлогорске на площадке «Янтарь Холл». Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте. Программа мероприятия в ближайшее время будет опубликована там же.