Подмосковье 25 ноября 2022, 00:09 Представителей региональных операторов капремонта познакомили с работой ЦУРа Подмосковья пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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Порядка 60 представителей региональных операторов капремонта и органов исполнительной власти посетили ЦУР в рамках программы повышения квалификации «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Ее проводит базовая кафедра Министерства ЖКХ Московской области Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.

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Под руководством первого замминистра ЖКХ Московской области Анжелы Пуховой слушатели ознакомились с «тепловой» картой Подмосковья, где автоматически собираются все жалобы, поступающие от жителей. Также участникам рассказали об эффективной концепции: «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем».

пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

«Мы хотим показать нашим слушателям ту работу, которая ведется в ЦУР, чтобы у них сложилась общая картина управления нашим субъектом. Безусловно, полученные сегодня знания и опыт Подмосковья в сфере цифровизации и искусственного интеллекта пойдут на пользу коллегам, ведь в дальнейшем они смогут применить их на практике уже в своем субъекте», — отметила Анжела Пухова.

пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов рассказал слушателям об особенностях работы Центра управления проектами, его функционале, структуре и основных компетенциях.

Третий поток курса повышения квалификации стартовал на кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО 21 ноября. В нем принимают участие более 60 человек из 52 регионов.

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