Подмосковье 12 февраля 2024, 16:16 Представителей МСП в Подмосковье стало больше на 3,7 тысячи с начала года Unsplash

Читать 360tv в

Число представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье постоянно растет. Только за первый месяц 2024 года эти показатели увеличились более чем на 3,7 тысячи.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч — индивидуальные предприниматели», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реклама

Предприниматели, входящие в реестр МСП, могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».