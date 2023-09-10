10 сентября 2023, 15:58
Представитель Совета депутатов Игорь Марков проголосовал в Жуковском
Депутат Совета депутатов Жуковского Игорь Марков с семьей проголосовал на выборах в Подмосковье. Он пришел на избирательный участок в школе № 12.
«Сегодня мы делаем свой выбор, в том числе и я. Я отдал свой голос за стабильность и за преобразования, которые в последние годы идут по всей Московской области. Нет сомнения, что динамичное развитие нашего города будет продолжаться», — заявил Марков.
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В Подмосковье продолжается финальный день голосования. Самую высокую явку на выборах в регионе показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
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Выборы в Подмосковье — 2023
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