Подмосковье 10 сентября 2023, 15:58 Представитель Совета депутатов Игорь Марков проголосовал в Жуковском Игорь Марков / Дмитрий Павлов

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Депутат Совета депутатов Жуковского Игорь Марков с семьей проголосовал на выборах в Подмосковье. Он пришел на избирательный участок в школе № 12.

«Сегодня мы делаем свой выбор, в том числе и я. Я отдал свой голос за стабильность и за преобразования, которые в последние годы идут по всей Московской области. Нет сомнения, что динамичное развитие нашего города будет продолжаться», — заявил Марков.

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В Подмосковье продолжается финальный день голосования. Самую высокую явку на выборах в регионе показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра.

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