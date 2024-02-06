Подмосковье 06 февраля 2024, 12:59 Представитель семейного центра в Серпухове рассказал о патронаже 216 семей Социальная защита Серпухов

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Конференция по вопросам поддержки семей в трудных жизненных ситуациях прошла в Подмосковье. Встречу организовали представители семейного центра «Серпуховский» и РПЦ.

«Мы помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — проводим и психологические консультации, и правовые, и трудовые. Восстанавливаем утраченные документы, помогаем в оформлении детских пособий, оказывается содействие в постановке на очередь и зачислении детей в детский сад и школу», — отметила заведующая УСС Ирина Кузьменко.

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Представители УСС проводят совместные рейды по семьям — они проверяют условия проживания детей, проводят беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей. На данный момент на патронаже центра 216 семей.

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