Подмосковье 01 декабря 2023, 13:37 Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проверил условия содержания подозреваемых в СИЗО в Можайске Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья Наталья Чудакова посетила следственный изолятор в Можайске. Она проверила условия содержания бизнесменов, подозреваемых в преступлениях в сфере экономики.

Как рассказала в пресс-службе уполномоченного, Наталья Чудакова посетила следственный изолятор № 10 в составе общественной наблюдательной комиссии во главе с Сергеем Леоновым. Они осмотрели условия содержания обвиняемых и подозреваемых, а также провели беседы по поступившим личным обращениям. Подозреваемым также оказали юридические консультации.

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