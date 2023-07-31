Подмосковье 31 июля 2023, 11:01 Представитель ОП в Подмосковье Мария Большакова назвала плюсы электронного голосования на выборах Пресс-служба губернатора Московской области

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Электронное голосование впервые пройдет во время сентябрьских выборов в Подмосковье. Жители смогут принять участие очно или онлайн, даже не выходя из дома, напомнила журналист и представитель Общественной палаты региона Мария Большакова.

Формат электронного голосования законодательно закрепили в 2020 году. Пилотной площадкой стала Москва, а позже практику распространили на другие регионы.

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В этом году такой формат голосования впервые применят в Подмосковье. Голосование пройдет с помощью портала «Госуслуги». Записаться можно до 7 сентября — для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте.

Как отметила Мария Большакова, такая возможность будет особенно удобна для тех, кто планирует поездки. Жители смогут сделать выбор, находясь в это время за пределами родного региона.

«„Госуслуги“ доказали свою легитимность, удобство и защищенность. Через них мы решаем вопросы со штрафами, квартплатой, вызовом врача, записью в разные органы. Это комфортно, удобно, прозрачно, эффективно и показывает, сколько людей на самом деле готовы высказаться и отвечать за свои слова и решения», — отметила она.

Большакова добавила, что система максимально прозрачна и безопасна. Портал достаточно защищен, чтобы учесть голос каждого.

Общественные наблюдатели также будут следить за голосованием онлайн. Они будут работать в специальной системе и видеть все данные на экранах мониторов.

«Иметь право влиять на ситуацию, в том числе в Подмосковье, я могу только в том случае, если сделала свой гражданский выбор. Если я проигнорировала выбор депутата, губернатора и других органов законодательной власти, то как я потом могу им что-то предлагать, осуждать или хвалить?» — подчеркнула Мария Большакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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