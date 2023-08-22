Подмосковье 22 августа 2023, 11:57 Представитель ОП Подмосковья Арсентьев рассказал о центре общественного наблюдения за выборами Общественная палата МО

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Центр общественного наблюдения при ОП Подмосковья активно готовится к сентябрьским выборам губернатора. Прозрачность и законность голосования обеспечат сами жители региона, которые уже начали подготовку к этой работе. Подробнее о том, какие функции возложены на наблюдателей и как будет проводиться координация их деятельности, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Московской области по поддержке СО НКО Евгений Арсентьев.

«С 2018 года Общественная палата получила право направлять наблюдателей на избирательные участки. С этого момента мы провели не одну избирательную кампанию, где независимыми наблюдателями выступили десятки тысяч человек. Все они — жители нашего региона, которые смогли лично принять участие во всех процессах: от открытия избирательного участка до подсчета голосов», — говорит Арсентьев.

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Центр общественного наблюдения создан в Подмосковье для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность, честность и открытость избирательного процесса через прямое участие жителей. Это обеспечивает легитимность и увеличивает доверие населения.

Перед тем, как отправиться на избирательный участок, наблюдатели проходят обучение. Они изучают нюансы законодательства, глубже погружаются в вопрос организации выборов, знакомятся с возможными внештатными ситуациями. Занятия проводят эксперты, которые прошли не одну избирательную кампанию и федеральную программу обучения. Заданные высокие стандарты помогают поддерживать высокий уровень подготовки наблюдателей.

«Информационная группа штаба общественного наблюдения будет заниматься поиском сигналов о возможных нарушениях в интернете и социальных сетях. При обнаружении такой информации мы будем связываться с нашими наблюдателями на местах для прояснения ситуации. Если будет требоваться личное участие экспертов штаба, на место будет выезжать мобильная группа», — продолжает Евгений Арсентьев.

Отдельная группа будет следить за ходом проведения ДЭГ. Ее задача — контролировать легитимность дистанционного голосования и популяризировать этот новый для Подмосковья способ выражать свою гражданскую позицию.

«Наша основная задача — обеспечить законность проведения выборов и не допустить нарушений на участках», — подытожил представитель Общественной палаты Подмосковья.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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