Подмосковье 10 сентября 2023, 10:28 Представитель Общественной палаты России Татьяна Дмитриева проголосовала в Дедовске Владимир Киселёв

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Представитель Общественной палаты России и первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева проголосовала на выборах. Она пришла на избирательный участок № 751 в Дедовске в Истринском округе.

«С большим удовольствием и радостью в плотном графике общественного наблюдения сегодня утром проголосовала на выборах губернатора Московской области и Совета депутатов городского округа Истра. Я считаю, что когда есть такая возможность, как три дня голосования и ДЭГ, грех не проголосовать», — сообщила Дмитриева.

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Она заявила, что избирательный участок, где она проголосовала, находится в очень живописном месте. Он располагается в Центре искусства имени Прядко, где растет много сосен. Также она отметила отсутствие очередей на УИК.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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