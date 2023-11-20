Подмосковье 20 ноября 2023, 17:32 Представитель Общественной палаты Балашихи отправился добровольцем в зону СВО Телеканал «360»

Читать 360tv в

Представитель Общественной палаты и фельдшер скоро помощи отправился добровольцем на специальную военную операцию. Решение мужчина принимал три месяца.

Житель Балашихи с 18 лет работал старшим фельдшером на подстанции скорой помощи. Совмещал работу с членством в Общественной палате. Недавно он решил подписать контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Реклама

«Долго принимал решение, около трех месяцев. Остановился на том, что моя помощь нужнее будет там, где сейчас счет идет не на минуты, а на секунды, и где медиков не хватает, а их реально там не хватает», — сказал доброволец.

С первых дней спецоперации Владимир помогал собирать и сортировать гуманитарную помощь для военнослужащих.

«В частности, совместно с „Ночными волками“ мы с Владимиром оборудовали скорую помощь для „пятнашки“, которая вывозила раненых бойцов с поля боя», — отметила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

В Балашихе добровольца будут ждать жена и мать. На службу могут пойти мужчины от 18 до 60 лет, а также женщины до 50 лет. Контракт заключают сроком на год, три года или пять лет. Подробнее о пункте отбора на военную службу можно узнать на сайте контрактмо.рф, а также по номеру: 8 (495) 990-77-77.

Напомним, что в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева с апреля открыт пункт отбора контрактников. Находится он в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».