Подмосковье 16 декабря 2023, 06:00 Представитель ГК «Садовое кольцо» из Красногорска назвал последствия повышения ключевой ставки до 16% ГК "Садовое кольцо"

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Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГУ «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как это повлияет на рынок недвижимости в регионе, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

По словам представителя компании-застройщика, стоимость квадратного метра слабо зависит от ключевой ставки. При этом показатель напрямую влияет на условия ипотечного кредитования, в том числе льготного. Колунов заявил, что сейчас доля льготной ипотеки в некоторых проектах достигает 90% от общего объема.

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«Повышение ключевой ставки означает увеличение расходов бюджета на компенсацию разницы между ставками рыночной ипотекой и льготной ипотекой. Тем не менее, мы надеемся, что механизм льготной ипотеки будет продлен, потому что он позволяет сделать жилье доступным для большого количества граждан», — сообщил Колунов.

Спикер предположил, что могут измениться условия для льготной ипотеки.

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