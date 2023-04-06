Подмосковье 06 апреля 2023, 17:12 Председателя совета молодежи выбрали в Лобне

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Председателя совета молодежи выбрали в Лобне. Им стал волонтер и активист «Молодой Гвардии „Единой России“» Денис Барабанов.

Совет молодежи при главе городского округа Лобня был создан в начале года. В него вошли ребята, готовые продвигать свои идеи и представлять интересы своих сверстников.

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«Молодежной политике в нашем городском округе уделяется особое внимание. Именно поэтому мы возродили совет молодежи. В его состав вошло 30 активных, амбициозных представителей молодого поколения», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ребята уже провели несколько встреч. В ближайшее время они планируют участие в городских субботниках и досуговые программы.

«Мне кажется, справимся. <…> Ребята все заряжены работать, команда отличная собралась. Хочется помогать молодежи, реализовывать ее инициативы», — поделился председатель совета молодежи при главе городского округа Лобня Денис Барабанов.

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