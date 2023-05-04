Подмосковье 04 мая 2023, 17:40 Председатели жилых домов Подмосковья сообщили коммунальным службам о 529 нарушениях чистоты ГУСТ МО

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Приложение «Проверки Подмосковья» помогает жителям сообщать коммунальных службам о дефектах уборки территорий. Их устранение контролирует ГУСТ.

Как рассказали в ведомстве, управдомы сообщили коммунальщикам о 529 недостатках уборки в апреле. Больше всего из них — 287 — выявили в Лобне. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, еще 112 нарушений обнаружили в Королеве и 53 — в Волоколамске.

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«Самой животрепещущей темой для управдомов в прошлом месяце была некачественная уборка мусора — в работу было направлено 293 нарушения. Также неравнодушные председатели многоквартирных домов сообщали о замечаниях на детских игровых площадках и ненормативном состоянии элементов благоустройства», — сказала она.

Светлана Аипова поблагодарила председателей домов за бдительность и активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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