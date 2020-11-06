Председателем Общественной палаты Балашихи стала Елена Жарова

Елену Жарову избрали председателем Общественной палаты Балашихи созыва 2020–2023 годов. Члены объединения единогласно проголосовали за ее кандидатуру на пленарном заседании. В нем приняли участие глава городского округа Сергей Юров, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов, представители правительства и Общественной палаты Московской области.

«Я благодарна всем за поддержку, за взаимодействие и неравнодушие. Мои дорогие люди, спасибо, что вы рядом, что вы слышите и совместно работаете. Я вам очень признательна и рада, что такие неравнодушные люди рядом со мной», — сказала Елена Жарова.

Жарова возглавляла Общественную палату города прошлого созыва. С переизбранием ее поздравил Сергей Юров.

«Сегодня сформирован состав Общественной палаты нового созыва. Решение войти в Общественную палату — это большая ответственность. Елена Михайловна (Жарова — ред.) работает круглосуточно, всегда на связи. Еще раз поздравляю с избранием, уверен, что вместе со всей командой сделаем еще очень много», — сказал Сергей Юров.

На собрании выбрали заместителей председателя объединения. Ими стали президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков и епископ Балашихинский Николай.

В Общественную палату Балашихи входит 45 человек. Подача документов проводилась до 15 апреля. Всего поступило 81 заявление. 15 членов было назначено губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 15 — Советом депутатов городского округа, еще 15 — Общественной палатой Подмосковья.