Председателем Мособлдумы нового созыва стал Игорь Брынцалов

Игоря Брынцалова избрали председателем Мособлдумы седьмого созыва. Его кандидатуру во время голосования единогласно поддержали все фракции.

Брынцалов поблагодарил коллег за доверие и отметил, что в основу работы, как и прежде, лягут обращения жителей.

Сейчас первоочередная задача — работа над бюджетом на трехлетний период. Безусловно, полученные в ходе избирательной кампании наказы жителей будут учтены при разработке главного документа региона Игорь Брынцалов.

Также, по его словам, приоритетными направлениями будут социальная сфера, поддержка бизнеса, развитие экономики, транспортной отрасли, решение вопросов экологии, ЖКХ и благоустройства.

«Ориентирами, как и прежде, станут задачи, поставленные в ежегодном послании президента и обращении губернатора Московской области к жителям нашего региона», — сообщил Брынцалов.

Он отметил, что важно сохранить эффективную совместную работу с федеральным центром.