Подмосковье 26 июня 2023, 16:38 Председателей участковых комиссий Солнечногорска поздравили с 30-летием избирательной системы Подмосковья

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Торжественное мероприятие к 30-летию избирательной системы Московской области прошло в Солнечногорске. Заместитель главы округа Мария Водяницкая вручила благодарственные письма председателям участковых избирательных комиссий.

Сегодня в Московской области 3928 участковых комиссий. На территории городского округа Солнечногорск работает 85 из них. В их состав входят 796 представителей партий и избирателей.

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«Важно отметить, что первым председателем избирательной комиссии Московской области был наш земляк — Александр Евгеньевич Жаров, поэтому городской округ Солнечногорск вошел в историю вместе с первым председателем. В этом году членов избирательных комиссий ждут выборы губернатора Московской области, а уже в следующем — выборы президента Российской Федерации», — отметил председатель территориально-избирательной комиссии города Солнечногорск Сергей Митряшин.

Система избирательной комиссии за 30 лет претерпела изменения. Сейчас голоса подсчитывает электронное устройство — комплекс обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, внедрили многодневное голосование и электронный оборот документов. Также Московская область стала регионом, который будет принимать участие в дистанционном электронном голосовании.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.

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