Подмосковье 16 марта 2024, 17:54 Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов проголосовал на выборах президента Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он отдал свой голос на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел».

В Солнечногорске функционируют 85 основных и два временных избирательных участка по 49 адресам. Жители могут сделать свой выбор на одном из них или при помощи дистанционного голосования.

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Геннадий Ефимов подчеркнул значимость выборов, призвав к активности и единству. Избирательные участки будут открыты до 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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