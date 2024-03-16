16 марта 2024, 17:54
Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов проголосовал на выборах президента
Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он отдал свой голос на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел».
В Солнечногорске функционируют 85 основных и два временных избирательных участка по 49 адресам. Жители могут сделать свой выбор на одном из них или при помощи дистанционного голосования.
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Геннадий Ефимов подчеркнул значимость выборов, призвав к активности и единству. Избирательные участки будут открыты до 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Ветераны
Выборы президента — 2024
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