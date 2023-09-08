08 сентября 2023, 11:45
Председатель Совета ветеранов Подмосковья проголосовал на выборах в Видном
Председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль принял участие в выборах в Видном. Он отметил, что ветераны всегда голосуют за достойное будущее любимого Подмосковья, детей и внуков.
«Мы гордимся тем, что в нашей Московской области на сегодняшний день четыре города воинской славы, три города трудовой доблести и 34 населенных пункта воинской доблести», — подчеркнул Пикуль.
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Напомним, что на выборах губернатора зарегистрировали четырех кандидатов. «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева, КПРФ — Александра Наумова, ЛДПР — Кирилла Жигарева, «Справедливая Россия» — Анатолия Никитина.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
Видное
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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