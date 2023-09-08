Подмосковье 08 сентября 2023, 17:20 «Это наше будущее». Председатель Совета ветеранов Мытищ Муравьев — о выборах в Подмосковье Председатель Совета ветеранов Мытищ Муравьев проголосовал на выборах Роман Яковлев

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Председатель мытищинского Совета ветеранов Вячеслав Муравьев проголосовал на выборах в Подмосковье. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в школе № 7.

Вячеслав Муравьев получил звание почетного жителя Мытищ в канун 400-летия города. Он рассказал, что посещает выборы с 18 лет.

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«Я считаю своим гражданским долгом прийти на любые выборы и отдать свой голос за того или иного человека. От того, как мы голосуем, зависит вектор развития нашей страны. Выборы — это наше будущее», — сказал он.

Всего в Мытищах работают 102 избирательных участка. Сделать свой выбор можно 8, 9 и 10 сентября.

К 14:00 в дистанционном голосовании приняли участие свыше 243 человек. Всего в ДЭГ поучаствуют 445,2 тысячи жителей региона. В общей сложности на ДЭГ в Московской области заявились 445 261 человек.

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