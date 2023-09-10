10 сентября 2023, 14:12
Председатель Совета депутатов Волоколамского округа проголосовал в селе Осташево
На одном из избирательных участков в селе Осташево проголосовал председатель Совета депутатов Волоколамского округа Сергей Шорников. По его словам, многие местные жители исполняют свой гражданский долг дистанционно.
«Голосование — это долг перед малой родиной, судьба которой мне небезразлична. Делая выбор, мы выражаем свою позицию: я хочу, чтобы мой город, как и вся Московская область, развивался, процветал, чтобы людям здесь нравилось жить», — заявил Шорников.
Реклама
В голосовании уже успели поучаствовать почетные жители Волоколамска, депутаты, ветераны, сотрудники Центра поддержки участников СВО и их семей, трудовые коллективы местных предприятий, музыканты, студенты и другие.
По данным на 12:00 явка в Московской области составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Волоколамск
Единый день голосования
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама