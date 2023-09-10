Подмосковье 10 сентября 2023, 14:12 Председатель Совета депутатов Волоколамского округа проголосовал в селе Осташево Наталья Котова

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На одном из избирательных участков в селе Осташево проголосовал председатель Совета депутатов Волоколамского округа Сергей Шорников. По его словам, многие местные жители исполняют свой гражданский долг дистанционно.

«Голосование — это долг перед малой родиной, судьба которой мне небезразлична. Делая выбор, мы выражаем свою позицию: я хочу, чтобы мой город, как и вся Московская область, развивался, процветал, чтобы людям здесь нравилось жить», — заявил Шорников.

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В голосовании уже успели поучаствовать почетные жители Волоколамска, депутаты, ветераны, сотрудники Центра поддержки участников СВО и их семей, трудовые коллективы местных предприятий, музыканты, студенты и другие.

По данным на 12:00 явка в Московской области составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

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