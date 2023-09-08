Подмосковье 08 сентября 2023, 15:07 Председатель Совета депутатов в Люберцах Ружицкий проголосовал на выборах Рамазанов Роман

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Председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий проголосовал на выборах на избирательном участке № 1550. Он также поинтересовался у комиссии, как проходит процесс.

Ружицкий напомнил, что голосование будет проходить три дня, а участки находятся вблизи жилых домов.

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«Есть возможность выбрать того кандидата, которого человек считает нужным. Наши жители опытные, наблюдательные, они понимают, что хотели бы видеть в перспективе», — сказал он.

Большое внимание на участках уделяют безопасности и прозрачности процедуры. Избиратели заполняют бюллетени самостоятельно и отправляют в специальные контейнеры. На местах дежурит охрана и полиция.

Всего в Люберцах организовали 173 избирательных участка.

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