Подмосковье 09 сентября 2023, 17:53 Председатель совета депутатов Рузы Вереина проголосовала на выборах губернатора Подмосковья Лилия Закирова

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Председатель совета депутатов Рузского округа Ирина Вереина приняла участие в выборах губернатора Подмосковья. Она посетила УИК в гимназии № 1 и пообщалась с местными избирателями.

По словам депутата, все жители понимают важность гражданского выбора. В том числе избиратели голосуют за будущее детей и внуков.

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«Посмотрите, как меняется наш округ, у нас в Тучково построены две замечательные новые школы, у нас практически в каждом дворе открыты детские площадки. Когда иду мимо, то всегда ловлю веселые взгляды малышей. Это и есть результат большой работы. Все Подмосковье развивается стремительными темпами, и так будет дальше», — отметила Вереина.

Губернаторские и муниципальные выборы начались в Подмосковье 8 сентября, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.