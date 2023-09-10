Подмосковье 10 сентября 2023, 14:50 Председатель подмосковной организации инвалидов «Колесница» Гундеров проголосовал в Пушкино

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Председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров проголосовал на выборах в Подмосковье. Он посетил избирательный участок в Доме культуры «Пушкино» в одноименном городском округе.

«Для меня, как человека с инвалидностью, очень важно приехать на участок, проголосовать и в очередной показать обществу, что люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни и неравнодушны к будущему нашего Подмосковья», — сообщил.

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Он поделился воспоминаниями о выборах, когда посещал избирательные участки с бабушкой и дедушкой.

«Это было настоящим праздником. Поэтому и сейчас всегда посещаю свой избирательный участок, выражая свою гражданскую позицию», — добавил Гундарев.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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