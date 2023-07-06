Подмосковье 06 июля 2023, 16:01 Председатель ОНК Подмосковья рассказал о значении муниципального фильтра на выборах РИА «Новости»

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Муниципальный фильтр показывает поддержку кандидата на пост главы региона на соответствующем уровне, рассказал член штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Московской области, руководитель информационной группы Сергей Леонов в беседе с «360». По его словам, процедура гарантирует легитимность выборов, так как претендент на пост губернатора, для прохождения муниципального фильтра, должен собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов, представляющих не менее 75% муниципальных образований региона, что показывает его компетентность, доверие и поддержку у органов местного самоуправления.

Как пояснил представитель штаба, подать заявку на получение направления для наблюдения на избирательный участок может любой гражданин России, достигший совершеннолетия. Направления будут выдаваться при наличии свободных мест для наблюдателей от ОПМО на конкретном УИК. Назначение наблюдателей будет происходить с учетом их реального опыта в наблюдении на электоральных кампаниях разного уровня (федеральный, региональный и муниципальный). Кроме того, всем кандидатам предстоит пройти обучение и итоговое тестирование на знание основ электорального законодательства.

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«Есть так называемый „золотой стандарт“ общественного наблюдателя на выборах, который пошагово описывает все процессы и контрольные точки, на что наблюдатель должен обращать особое внимание. Также есть „Кодекс этики общественного наблюдателя“, который регулирует принципы и моральный облик наблюдателя на выборах. Эти два документа являются некоей настольной книгой для общественных наблюдателей», — подчеркнул Сергей Леонов.

Он добавил, что на текущий момент все электоральные процессы в Подмосковье полностью соответствуют действующему законодательству и как бы кому не нравился «муниципальный фильтр», Конституционный суд в свое время счел установленные нормы полностью соответствующими основному закону государства, то есть подтвердил правомерность муниципального фильтра на выборах главы субъекта России.

Согласно решению регионального избиркома, 4 июля первым кандидатом на должность главы Московской области зарегистрировали действующего губернатора Андрея Воробьева. В настоящее время на рассмотрении также находятся документы четверых претендентов от основных политических партий, которые представлены в Госдуме — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Гражданская инициатива».

«Это опытные политики, которые неоднократно участвовали в выборах и активно заявляют свою позицию. Я думаю, что они прекрасно справятся с муниципальным фильтром, будут зарегистрированы как кандидаты и у жителей Московской области будет широкий выбор, кому отдать свой голос. Победит сильнейший», — добавил руководитель информационной группы регионального штаба наблюдения за выборами.

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