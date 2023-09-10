Подмосковье 10 сентября 2023, 12:37 Председатель Общественной палаты Раменского округа проголосовал на выборах Ирина Моисеева

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Председатель Общественной палаты Раменского городского округа Виктор Стрельников проголосовал на выборах в Московской области. Он выбрал дистанционный формат, при этом явился на избирательный участок.

«Впервые в Московской области, в том числе и в Раменском городском округе, у граждан появилась возможность проголосовать дистанционно. Это очень удобно, особенно тем, кто работает, уехал в отпуск или по каким-то другим причинам не может подойти на избирательный участок. Сегодня я тоже сделал свой выбор в электронном формате», — рассказал Стрельников.

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Явка на выборах в Подмосковье достигла 44,19%. На избирательных участках проголосовали уже 2 481 782 человека. В формате дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 369 039 человек.

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