23 июня 2023, 16:28
Председатель Общественной палаты Лобни провел урок мужества для детей
Урок мужества для детей прошел на творческой площадке «Лето на планете талантов» в Лобне. Занятие провели председатель Общественной палаты округа, ветеран боевых действий в Афганистане и на Кавказе Сергей Свороб и руководитель поискового отряда «Память» Андрей Ряднов.
Гости рассказали детям о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и о том, как важно помнить и чтить память героев, отдавших жизни за мирное будущее.
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Ребята узнали о работе поисковых отрядов, увидели макеты оружия Великой Отечественной войны и предметы солдатского быта. После они вместе с педагогами сделали открытки для участников СВО. Их отправят военнослужащим с очередной гуманитарной миссией.
Участники мероприятия получили от депутатов и администрации Лобни сладкий подарок — мороженое.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.
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