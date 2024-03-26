Подмосковье 26 марта 2024, 17:07 Председатель общественного совета Одинцова Денис Мартынов поучаствовал в акции «Гражданский мониторинг» газета Одинцовская неделя

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Председатель общественного совета при УМВД России по Одинцовскому округу Денис Мартынов принял участие в акции «Гражданский мониторинг». Он посетил дежурную часть первого отдела полиции городского округа.

Полицейский дежурной смены проинформировал общественника о порядке регистрации поступающих сообщений. Особое внимание Денис Мартынов уделил актуальности информации на стендах, а также ознакомился с системой видеонаблюдения и процессом учета видеоматериалов в рабочих помещениях.

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По результатам осмотра, председатель общественного совета дал положительную оценку деятельности полицейских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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