Председатель Мособлдумы высоко оценил вклад жителей Балашихи в Победу

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Балашихи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном митинге на площади Славы он напомнил, что жители Подмосковья внесли огромный вклад в Победу.

«Для каждой семьи День Победы — это совершенно особенный праздник. У всех нас есть свои личные истории, связанные с этой войной, своя гордость и горечь. Сегодня мы вспоминаем всех, кто не вернулся с войны. Светлая им память! И, конечно, чествуем тех, кто все еще, несмотря на почтенный возраст, остается в строю», — сказал Брынцалов.

По его словам, огромный вклад в Победу внесли жители Московской области, в том числе и балашихинцы. На войну ушли более 20 тысяч горожан, но около половины из них так и не вернулись домой.

Источник фото: Евгений Дудин

К поздравлениям присоединился глава Балашихи Сергей Юров. Он рассказал, что в военные годы почти восемь тысяч жителей Балашихи трудились в тылу. Они числились среди тех, кто возводил оборонительные рубежи на подходах к Москве. В городе были образованы воинские формирования: батальон народного ополчения, 25-й истребительный батальон НКВД, первая армия ПВО.

«Этот день объединяет каждую семью. Мы вспоминаем близких, которые защищали нашу Родину, освобождали Европу, положили жизни на борьбу с фашизмом. Героизм, самоотверженность, отвага — все это о каждом, кто прошел то ужасное, тяжелейшее время. Несмотря на небывалые трудности, с которыми столкнулся наш народ, наша Родина, мы сумели выстоять, проявить мужество, дать отпор грозному противнику», — заявил Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Память павших в годы ВОВ почтили минутой молчания. Брынцалов, Юров и местные жители возложили цветы к Вечному огню. На митинге выступили творческие коллективы Балашихи.

Источник фото: Евгений Дудин