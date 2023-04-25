Подмосковье 25 апреля 2023, 09:55 Председатель Мособлдумы рассказал о важности федерально предложенной новой памятной даты 1 июля Unsplash

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Депутат Игорь Брынцалов поддержал идею законодательно закрепить в России День ветеранов боевых действий 1 июля. В Подмосковье и некоторых других регионах эта практика уже реализована, теперь президенту Путину предложили расширить ее на всю страну.

«Установление памятной даты будет отражением глубокого признания подвигов ветеранов боевых действий как со стороны государства, так и со стороны общества. И, конечно, это решение увековечит память тех, кто погиб при исполнении боевого долга», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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В Подмосковье, Республике Коми, Пензенской области, Ненецком автономном округе и Севастополе памятная дата уже закреплена на местном уровне — этому предшествовали общественные слушания, участие в которых принимали ветераны боевых действий. Теперь инициативу планируется реализовать во всей России. С такой инициативой к Владимиру Путину обратился глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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